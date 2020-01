Tlc: Scagliusi (M5s), al lavoro per garantire a cittadini servizi efficienti in vista del nuovo digitale

- Emanuele Scagliusi, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera, durante la sua interrogazione al ministero dello Sviluppo economico, che si è tenuta oggi in commissione, ha osservato che "per sostenere i cittadini nel passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, che sarà introdotto nel 2022, il ministero dello Sviluppo economico ha stanziato 151 milioni di euro per il bonus tv, che consiste in un contributo fino a 50 euro per l'acquisto di una nuova Tv o decoder. Come sottolineato dal sottosegretario allo Sviluppo economico, Mirella Liuzzi, gli apparecchi televisivi e i decoder acquistati con il bonus sono già conformi agli standard trasmissivi della nuova televisione - ha aggiunto il parlamentare - e quindi potranno ricevere tutte le trasmissioni in onda dal settembre 2021. Dallo scorso dicembre, i cittadini tramite telecomando possono effettuare il cartello di test, per sapere se dovranno cambiare la propria tv o decoder. Tuttavia, secondo quanto comunicato dal ministero dello Sviluppo economico, il test è al momento in una fase di definizione tecnica degli operatori, e quindi gli utenti potrebbero ottenere dei risultati non certi. A seguito di questa problematica - ha concluso Scagliusi - siamo soddisfatti che il Mise si sia già attivato per accelerare le tempistiche di conclusione del test, in modo da garantire a tutti i cittadini, nel periodo di transizione verso il digitale di seconda generazione, servizi efficienti e veloci". (Rin)