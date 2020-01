Riforme: Toninelli (M5s), referendum su taglio parlamentari occasione storica, Stati generali M5s dopo il 29 marzo

- Il senatore del Movimento cinque stelle Danilo Toninelli afferma su Facebook che "la convocazione del referendum per il taglio dei parlamentari vedrà la comunità del M5s impegnata in tutte le piazze italiane per informare i cittadini sul referendum e invitarli a votare sì. Per questo, in condivisione con Vito Crimi, abbiamo deciso di posticipare di alcune settimane i nostri Stati generali. Nei prossimi giorni - aggiunge il parlamentare - definiremo una data precisa. Questa campagna deve vederci in tantissimi a sostenere questa battaglia di civiltà. In Parlamento abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a far passare questa riforma. Come tutta risposta il sistema, Lega in primis, sta cercando di fermarci con un referendum tanto inutile quanto dispendioso. Sta a noi non permetterglielo, lottando per mandare al voto e far votare sì il maggior numero di cittadini. Questo è importante anche perché si tratta di un referendum senza quorum. Quindi state certi che tutte le caste del no andranno in massa a votare - conclude Toninelli - e noi dobbiamo essere più di loro. Abbiamo un'occasione storica. Non lasciamocela scappare".(Rin)