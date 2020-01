Terrorismo: Coalizione internazionale, proseguire sforzi nella lotta allo Stato islamico in Iraq e Siria

- I responsabili politici della coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico si sono incontrati oggi a Copenaghen, in Danimarca, per riaffermare la “comune determinazione a continuare la lotta contro l’Is in Iraq e Siria, e a creare le condizioni per una sconfitta durevole attraverso uno sforzo globale e poliedrico. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Devono essere rispettati il diritto internazionale, umanitario, la protezione dei civili, e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. I direttori politici hanno convenuto di rafforzare la cooperazione per garantire che l’Is e i gruppi affiliati non siano in grado di ricostituire alcuna enclave territoriale o minacciare i paesi, persone e interessi. Lo Stato islamico non controlla più il territorio e quasi 8 milioni di persone sono state liberate dal suo giogo in Iraq e Siria. Tuttavia, sta adattando i suoi metodi alla situazione e spera di usare le instabilità regionali come un'opportunità per condurre attacchi e riemergere in Iraq e in Siria. Per questo i paesi della coalizione continueranno i loro sforzi fino al completamento del lavoro. In questo senso, è di fondamentale importanza mantenere e allocare risorse adeguate per sostenere gli sforzi della coalizione contro l’Is. La coalizione continuerà a sviluppare ulteriormente il proprio sostegno e stretto partenariato con il governo iracheno, le forze di sicurezza irachene e i nostri partner nella regione nei loro sforzi in corso per ridurre le capacità dell’Is. In Iraq, la coalizione rimane impegnata a lavorare con il governo e il popolo iracheno per costruire un paese sicuro, stabile e prospero nel pieno rispetto della sovranità irachena. (Res)