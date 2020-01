Medio Oriente: Alfieri (Pd) a "Nova", per risolvere conflitto serve coinvolgimento israeliani e palestinesi

- Se si vuole davvero riprendere l’iniziativa per superare il conflitto israelo-palestinese e attuare il principio due popoli per due Stati serve un pieno coinvolgimento delle due parti. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri, commentando il piano di pace annunciato martedì, 28 gennaio, dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il senatore ha sottolineato la necessità di “una tessitura diplomatica più attenta” per trovare una soluzione importante e “risolvere definitivamente” il conflitto in Medio Oriente. La scelta di presentare il piano alla presenza del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è simbolica e “appare come un regalo elettorale per sbloccare lo stallo politico” nello Stato ebraico che il prossimo 2 marzo ritornerà alle urne, per la terza volta in undici mesi. (Mom)