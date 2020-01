Usa-Regno Unito: Pompeo, via libera Huawei su 5G crea “rischio reale” per la sicurezza (3)

- Washington ha inoltre avvertito che la condivisione dell'intelligence fra Usa-Regno Unito poteva essere messa a rischio da eventuali accordi con la compagnia cinese. In base alle leggi della Repubblica popolare cinese, ad una società registrata in Cina può essere ordinato di agire sotto la direzione di Pechino. Huawei ha costantemente negato che avrebbe aiutato il governo cinese a compiere azioni di spionaggio. Il primo ministro Boris Johnson è stato sottoposto a forti pressioni, anche all'interno del suo partito, per accettare le richieste statunitensi su Huawei. (Res)