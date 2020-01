Germania: ministro Difesa, aeronautica deve proseguire missione in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeronautica tedesca deve proseguire la sua missione in Giordania dove, dalla base di al Asraq, svolge compiti di ricognizione in Siria e Iraq contro lo Stato islamico e operazioni di rifornimento in volo per gli aerei della coalizione internazionale che combatte il terrorismo. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kramp-Karrenbauer ha aggiunto che il dispiegamento della Luftwaffe in Giordania è “necessario per traferire rapidamente i militari tedeschi di stanza in Iraq fuori dal paese”. (Geb)