Mantova: ubriaco causa incidente e scappa, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Magnacavallo, in provincia di Mantova al termine degli opportuni accertamenti, hanno denunciato a piede libero un cittadino di nazionalità marocchina di 34 anni residente nel Comune di Borgo Mantovano. I fatti risalgono al 18 ottobre scorso, quando la pattuglia dei carabinieri di Magnacavallo è intervenuta su un incidente stradale causato da una fuoriuscita autonoma. Giunti sul posto i militari hanno constatato la presenza del solo passeggero, connazionale del denunciato, che a causa dell’incidente aveva riportato lesioni guaribili in cinque giorni. Sono subito partite le ricerche del guidatore che è stato subito rintracciato e portato in ospedale per sottoporlo a rilievi ematici che potessero stabilire se fosse o meno sotto l’influenza di sostanza alcoliche o di droghe. Gli esiti delle analisi effettuate sono giunte oggi ai militari della Stazione di Magnacavallo ed hanno stabilito che l’automobilista si era messo alla guida del mezzo con un tasso alcolico molto elevato e pari a 2,24 g/l. Per il 34enne è scattata la denuncia in stato di libertà per fuga in caso di incidente stradale, punito dall’articolo 189 del Codice della Strada, nonché denunciato per l’art. 186 del C.D.S. per essersi posto alla guida avendo assunto sostanze alcoliche.(Ren)