Nato: Stoltenberg ringrazia Rama per partecipazione Albania in operazioni Alleanza (2)

- Accogliendo il premier Rama nel suo ruolo di presidente in carica dell'Osce nel 2020, Stoltenberg ha affermato che l'Organizzazione è un forum cruciale per discutere di controllo degli armamenti, trasparenza militare e misure di rafforzamento della fiducia. "Accogliamo con favore il ruolo che svolge in Ucraina e in altre aree di conflitto. Queste sono tutte questioni importanti per la Nato. Quindi puoi contare sul nostro sostegno nel tuo ruolo di presidente dell'Osce quest'anno", ha affermato. Stoltenberg ha aggiunto che la Nato può contare sull'impegno "attivo e positivo dell'Albania per la stabilità e la cooperazione nella regione dei Balcani occidentali" e per la "promozione della politica della porta aperta della Nato". Stoltenberg si è detto infine "incoraggiato dagli sforzi dell'Albania per investire di più nella difesa" e ha sottolineato che gli investimenti della Alleanza "nella base aerea di Kucove mostrano l'impegno della Nato nei confronti dell'Albania e della regione". (Beb)