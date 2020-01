Torino: "Io non ci casco", presentata campagna contro truffe agli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi a Palazzo Civico, a Torino, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione anti-truffe agli anziani chiamata “Io non ci casco!". Si tratta di tre spot video con protagonisti due volti amati dai torinesi, Margherita Fumero e Bruno Gambarotta: i due artisti si alternano alla porta di casa, a cui suonano finti tecnici del gas, sedicenti avvocati e insistenti poliziotti, che rimarranno a bocca asciutta perché la coppia si rifiuta di aprire la porta e “non ci casca”. La campagna toccherà il territorio torinese con spot video e radio, affissioni e una brochure informativa rivolta ai seniores e ai loro famigliari per aiutarli a comprendere gli atteggiamenti ambigui dei truffatori e aiutarli a stare all’erta. E' stata commissionata dalla Polizia Municipale di Torino, con un finanziamento del Ministero dell’Interno, e ideata e realizzata da DAG Communication, agenzia di comunicazione. Alla presentazione erano presenti la sindaca, Chiara Appendino, il prefetto di Torino, Claudio Palomba, il comandante della Polizia municipale, Emiliano Bezzon, Bruno Gambarotta e Margherita Fumero. La polizia municipale di Torino ha registrato negli ultimi anni un incremento di episodi di truffe ai danni degli anziani. "Questa importante campagna di comunicazione – ha sottolineato il Comandante della Polizia Municipale di Torino, Emiliano Bezzon - non è indirizzata solo ai più anziani e fragili ma a tutti, perché tutti abbiamo genitori, nonni, parenti o anche solo vicini di casa che possono cadere vittima di truffe e raggiri. Quindi tutti dobbiamo impegnarci perché questo non avvenga e, quando malauguratamente accada, perché chi ne è rimasto vittima sia adeguatamente sostenuto". (Rpi)