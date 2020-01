Tlc: Mollicone (Fd'I), dalla Germania conferma di minaccia cinese nel 5G, difendere sicurezza cibernetica italiana

- Il governo tedesco avrebbe prove di una collaborazione tra Huawei e i servizi d'intelligence cinesi. La notizia, di fonti di stampa, è commentata dal responsabile innovazione di Fd'I, il deputato Federico Mollicone. "Le compagnie di telecomunicazioni cinesi più importanti, ovvero Huawei e Zte, la seconda di proprietà statale, - afferma Mollicone - secondo quanto contenuto dell'articolo 7 della legge cinese sull'intelligence emanata nel 2007, hanno l'obbligo di fornire ai servizi segreti di Pechino qualsiasi informazione ottenuta nell'esercizio del proprio lavoro all'estero. Il combinato disposto della legge sulla sicurezza nazionale e quella sulla sicurezza cibernetica della dittatura comunista cinese - continua Mollicone - obbliga, in via generale, cittadini e organizzazioni a fornire supporto e assistenza alle autorità di pubblica sicurezza militari e alle agenzie di intelligence ed impone agli operatori di rete di fornire supporto agli organi di polizia e alle agenzie di intelligence nella salvaguardia della sicurezza e degli interessi nazionali". Il parlamentare di Fratelli d'Italia aggiunge che "sulla sicurezza delle reti 5G non prendiamo di mira nessuno, ma la sicurezza cibernetica e la sovranità digitale italiana vanno rispettate. Huawei e Zte devono adeguarsi alle 'regole del gioco' scelte dal legislatore nazionale, al fine di garantire la sicurezza nazionale ed evitare distorsioni del mercato delle telecomunicazioni, data la presenza nelle nostre reti", conclude Mollicone.-- (Com)