Migranti: Germania non accoglierà minori da campi su isole Egeo

- La Germania non accoglierà i minori presenti nei campi profughi che la Grecia ha allestito sulle proprie isole del Mar Egeo, da tempo in condizioni di grave sovraffollamento. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, al Bundestag “manca la maggioranza” necessaria ad accogliere la proposta avanzata da Robert Habeck, con Annalena Baerbock copresidente dei Verdi, che aveva lanciato un appello affinché i minori nei campi profughi dell'Egeo venissero trasferiti rapidamente in Germania. Il vicecapogruppo dell'Unione, formata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), Thorsten Frei ha affermato che una simile iniziativa “attrarrebbe nuovi rifugiati e peggiorerebbe ulteriormente la situazione nelle isole greche”. A sua volta il responsabile del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) per la politica migratoria, Lars Castellucci ha messo in guardia dal “silurare la soluzione europea”, ossia la ripartizione dei migranti tra gli Stati membri dell'Ue, con un'iniziativa autonoma della Germania. (Geb)