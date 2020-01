Rifiuti: deliberate audizioni su Roma in commissione ecomafie, si parte il 24 febbraio

- L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (commissione Ecomafie) nella riunione di oggi ha deliberato di svolgere delle audizioni sul progetto della nuova discarica e il ciclo dei rifiuti a Roma. Per il giorno 24 febbraio alle ore 17 sono state convocate in audizione le dottoresse Flaminia Tosini, Paola Camuccio e Laura D'Aprile, responsabili rifiuti rispettivamente della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma e del Comune di Roma. Successivamente saranno sentiti in audizione la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.(Com)