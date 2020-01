Smog: Gelmini (Fi), blocco auto a Milano non serve a nulla, Sala cede a sinistra ambientalista

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano, commenta in una nota il blocco del traffico previsto per la giornata di domenica 2 febbraio a Milano: "Sulle orme di Grillo, il sindaco di Milano Sala ha confermato con un'ordinanza lo stop alle auto di domenica 2 febbraio, causa inquinamento. Poco importa che molti milanesi abbiano un veicolo non inquinante: la propaganda verde ha le sue regole e Sala si sottomette di buon grado, tanto i disagi li scontano i cittadini. Tutti sanno che bloccare il traffico domenica prossima non servirà a nulla, ma è il prezzo da pagare alla sinistra ambientalista".(com)