Sanità Lazio: Righini (Fd'I), sbloccare subito assunzioni infermieri Sant'Andrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "deve sbloccare al più presto le assunzioni degli infermieri vincitori del concorso dell'Aou Sant'Andrea, l'ho chiesto con una interrogazione che presenterò al Consiglio regionale". Lo dichiara, in un comunicato, Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "La ormai storica mancanza di infermieri in quasi tutti gli ospedali - aggiunge - determina un decadimento della qualità e dell'efficacia dell'assistenza. Gli organici sono ridotti al minimo, l'età media del personale supera i 50 anni, i professionisti sono costretti a carichi di lavoro insostenibili, come opportunamente segnala il segretario provinciale del Nursind, Stefano Barone. Non si risolve il problema con i contratti di somministrazione e ricorrendo alle cooperative, situazioni che generano conflittualità tra i dipendenti e in alcuni casi il mancato rispetto dei loro diritti. Chiedo alla giunta Zingaretti di intervenire subito in questo ed in altri settori della Sanità, perché la tanto sbandierata e non ancora avvenuta uscita dal commissariamento, avvenga di pari passo con il miglioramento del servizio sanitario". (Com)