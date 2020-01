Usa: Trump promulga il nuovo accordo commerciale con Messico e Canada (3)

- L'accordo è stato approvato dal Senato statunitense lo scorso 16 gennaio con 89 voti a favore e 10 contrari. Il trattato era stato approvato alla Camera il mese scorso con 385 voti a favore e 41 contrari. Il progetto di legge raccoglie le ultime modifiche sottoscritte dai tre paesi a metà dicembre, frutto di un negoziato reso necessario dalle resistenze dei Democratici Usa. Gli allegati, che integrano il testo firmato a fine 2018, introducono novità nella legislazione sul lavoro, sul diritto ambientale, nonché sull'applicazione e protezione dei brevetti. Si tratta, aveva commentato la speaker della Camera Nancy Pelosi di un testo "infinitamente migliore" del "vecchio" Nafta (North American Free Trade Agreement). Una determinante benedizione è arrivata anche dalla Afl-Cio (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), potente organizzazione sindacale da oltre 12,5 milioni di lavoratori. "Per la prima volta, ci saranno norme lavorative applicabili sul serio", ha detto il presidente Richard Trumka. (segue) (Was)