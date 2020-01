Smog: Sala, dal 2023 caldaie a gasolio fuori legge a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche decine gli edifici comunali ancora a gasolio, a cui si aggiungono i circa 1.500 condomini privati. “Ormai noi siamo arrivati a questo zoccolo duro, circa 1.500 condomini, che non la cambiano, quindi di fatto è necessario intervenire con regolamentazioni. Io non voglio solo regolamentare, voglio anche supportare, per cui chiamerò già dalla settimana prossima gli amministratori condominiali, per capire cosa si può fare. Risentirò il governo per capire se i finanziamenti possono essere diversi, rifletterò anche a livello di giunta per capire se possiamo fare di più, chiamerò gli installatori e i produttori di impianti per capire se si può fare di più. Insomma questo è uno degli elementi fortemente inquinanti, quindi senza isterismi e senza mettere in difficoltà chiunque - tre anni di tempo sono tanti - voglio dire ai milanesi che non ci fermiamo e che pur con i tempi necessari prendiamo anche iniziative coraggiose, ben più coraggiose che bloccare il traffico la domenica”, ha spiegato Sala. A chi gli chiedeva degli edifici comunali a gasolio, il sindaco ha detto: “Non ce ne sono molti a questo punto, alcune decine che appartengono fondamentalmente alle due categorie di edilizia pubblica e scolastica. Ho fatto fare una verifica e lo possiamo fare: affretteremo alcuni percorsi, ma è chiaro che dobbiamo dare l’esempio noi”. (Rem)