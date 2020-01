Sgomberi Roma: a rischio sfratto la Misericordia Castel Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Temono di essere sfrattati a partire dal 31 gennaio i volontari e operatori della Misericordia di Roma Castel Giubileo. Stamattina dal III municipio è partita una richiesta all'assessorato Patrimonio del comune per chiedere di sospendere ogni iniziativa di sfratto "anche perché stiamo regolarmente pagando il canone da 449 euro al mese previsto", ha spiegato ad Agenzia Nova il governatore della struttura Dionisio Di Vito. Per ora l'avviso di sfratto non è stato formalmente notificato "ma annunciato verbalmente e per questo ci siamo messi in allarme", aggiunge Di Vito. La Misericordia di Roma Castel Giubileo opera a scopo sociale offrendo servizi gratuiti come il trasporto disabili, l'accoglienza in casa per famiglie di pazienti pediatrici oncoematologici, che vengono lì indirizzati dall'ospedale Bambino Gesù, o la distribuzione dei pacchi mensili del banco alimentare nazionale destinati ai poveri. "Tutto questo rischia di scomparire in caso di sfratto, ma siamo fiduciosi viste le azioni messe in campo dal municipio e dalla vicina parrocchia dei Santi Crisante e Daria - sottolinea il governatore -. Abbiamo saputo che c'è una pressione da parte dell'assessorato al Patrimonio per farci lasciare il bene visto che la concessione è scaduta e non è stata rinnovata". L'associazione è una delle tante che ha fatto ricorso al Tar, dopo la delibera 140, ma a cui il Tar ha dato torto non sussistendo obbligo per il comune a rinnovare la concessione e quindi rientra nel patrimonio indisponibile del Campidoglio.(Rer)