Energia: Bielorussia, governo autorizzato a trattare con Kazakhstan per forniture petrolio

- La Bielorussia è attiva nel perseguire una diversificazione delle forniture di petrolio. Lo ha affermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. In base a un decreto siglato dal capo dello Stato, il governo di Minsk è autorizzato a condurre le trattative con il Kazakhstan in merito alla cooperazione economica e al commercio relativamente alle consegne di petrolio e prodotti derivati in Bielorussia. Lukashenko ha più volte menzionato il paese dell’Asia Centrale come un paese da cui la Bielorussia potrebbe potenzialmente acquistare il petrolio. (Res)