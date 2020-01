Milano: Bolognini su operazione antidroga, forte segnale verso legalità

- "Viale F.Testi, via Manzano, nel quartiere San Siro, via Gola e oggi via Recoaro, al Giambellino. Le recenti operazioni delle Forze dell'Ordine dimostrano che la legalità si deve e si può ripristinare". Così l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha commentato il blitz della Polizia a Milano, nel quale è stato arrestato un italiano di 45 anni che gestiva un traffico di droga. "Voglio ringraziare la Prefettura e le Forze dell'Ordine - ha aggiunto l'assessore - per il loro impegno di ogni giorno nella lotta all'illegalità non solo nel quartiere Lorenteggio, come avvenuto questa mattina, ma in tutta la città". "Da quando abbiamo deciso di dare una svolta profonda su questo tema – ha concluso Bolognini –, grazie anche al contributo di Aler Milano, collaborando quotidianamente con le Forze dell'Ordine, i risultati si vedono. Ma non intendiamo fermarci qui. Sedersi sugli allori equivale a lasciare campo libero a situazioni di delinquenza e degrado. Per noi la priorità è che i milanesi possano vivere serenamente all'interno di tutti i loro quartieri, non solo del Giambellino, o di via Bolla e via Gola, tanto per citare gli esempi di cronaca recente. I segnali degli ultimi mesi sono molto importanti. Andiamo avanti verso il ripristino della legalità in tutta la città". (com)