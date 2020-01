Siria: generale russo Borenkov esercito siriano ha liberato 27 insediamenti nell'area di Idlib

- Ventisette insediamenti nella zona di sicurezza di Idlib sono oggi sotto il controllo delle forze governative siriane. Lo ha dichiarato durante un briefing il generale Jurij Borenkov, direttore del Centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria. "Ad oggi, ventisette insediamenti sono passati sotto il controllo delle forze governative nelle aree liberate della zona di de-escalation di Idlib. Stanno anche facendo tutto il possibile per il rapido ritorno dei civili alla vita normale", ha dichiarato il generale, secondo quanto riferito dall'agenzia "Ria Novosti". (Rum)