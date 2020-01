Smog: De Corato, mi auguro che Atm per domenica preveda servizio gratuito

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione Riccardo De Corato commenta in una nota il blocco auto previsto per domenica 2 febbraio: "Sala e Granelli farebbero meglio a fare la danza della pioggia davanti a Palazzo Marino: avrebbero risultati migliori di quelli che avranno con lo stop del traffico. Mi auguro che ATM per la giornata di domenica preveda il servizio gratuito, così da venire incontro ai disagi della cittadinanza. Lo hanno capito in molti: con lo smog il comune fa cassa. A testimonianza il bilancio 2020 preventiva di incassare da Area C 34 milioni di euro, 4 milioni in più rispetto al 2019. A questo aggiungiamoci poi le contravvenzioni". "Dalla sinistra - conclude De Corato -, per ora, solo misure inutili e progetti ridicoli come quello del divieto di fumo e delle porte chiuse nei negozi: una goccia nel mare dello smog”. (com)