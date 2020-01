Medio Oriente: il parlamento della Tunisia respinge il piano di pace di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) della Tunisia ha condannato in un comunicato la proposta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per risolvere il conflitto israelo-palestinese. “Il documento” presentato ieri alla Casa Bianca, secondo i deputati tunisini, “impone la sovranità di Israele su Gerusalemme, considerata come capitale degli occupanti. Inoltre, implica la creazione di uno Stato palestinese in forma di arcipelago, obbligando i palestinesi a riconoscere Israele come Stato ebraico”. Il parlamento tunisino, dunque, “denuncia fermamente un accordo razzista che viola i valori internazionali ed esprime il suo rifiuto assoluto verso un attacco palese ai diritti dei palestinesi”. Inoltre, l’Arp “invita i parlamenti e le organizzazioni arabe e dei paesi amici a condannare tale ‘accordo’ e a sostenere la causa dei palestinesi”. “Ci rivolgiamo egualmente al ministero degli Affari esteri tunisino e a tutte le forze civili del nostro paese e del mondo perché si mobilitino e uniscano gli sforzi per contrastare un piano che ha l’obiettivo di legittimare l’occupazione, l’ingiustizia e la violazione del territorio e dei diritti dei palestinesi”, conclude il comunicato.(Tut)