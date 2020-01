Germania-Israele: presidente Rivlin, paese non smetta di combattere antisemitismo

- La Germania “non deve smettere di combattere contro l'antisemitismo,il razzismo e l'odio: la lotta deve essere costantemente perseguita di generazione in generazione”. È quanto dichiarato dal presidente israeliano Reuven Rivlin durante il discorso che ha tenuto oggi al Bundestag, in occasione della commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo. Per la prima volta, evidenzia il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, alla cerimonia hanno partecipato insieme i presidenti di Israele e Germania, Rivlin e Frank-Walter Steinmeier. Nel suo discorso al Bundestag, il capo dello Stato tedesco ha messo in guardia contro la diffusione in Germania dell'antisemitismo e dell'odio razziale, lanciando un appello affinché vengano combattuti. (Geb)