Whirlpool: Patuanelli, azienda manterrà produzione a Napoli fino al 31 ottobre

- Whirlpool ha accettato di mantenere la produzione nel sito di Napoli fino al 31 ottobre in attesa che vengano trovate soluzioni alternative. E' quanto ha riferito ai sindacati il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli durante la riunione al Mise, dopo l'incontro con l'azienda. La multinazionale statunitense al tavolo aveva annunciato di voler interrompere la produzione il 31 marzo ma i sindacati avevano chiesto di mantenerla fino alla fine dell'anno. L'amministratore delegato dell'azienda, Luigi La Morgia, aveva spiegato che i 17 milioni di euro previsti per gli investimenti a Napoli saranno redistribuiti sugli altri stabilimenti del gruppo. Secondo l'ad la fabbrica della Whirlpool, situata nel quartiere di Barra a Napoli, che produce esclusivamente lavatrici di alta gamma con 420 addetti, ha volumi di produzione troppo bassi per essere economicamente ancora sostenibile. La Morgia aveva confermato invece la strategicità degli investimenti in Italia, dove l'azienda statunitense ha sette stabilimenti. Patuanelli, aveva definito "inaccettabile" il termine, convocando due riunioni ristrette con sindacati e azienda. (Rin)