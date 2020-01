Smog: Sala, altre domeniche senz’auto? Vediamo i dati del Pm10, non è misura ideologica

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non esclude che in futuro ci possano essere altre domeniche chiuse al traffico. Ai giornalisti che, a margine della presentazione del libro di Maurizio Molinari “Assedio all’Occidente” (La Nave di Teseo) gli chiedevano se la strada dei blocchi proseguirà, Sala ha risposto: “Vediamo come si muovono i dati del Pm10. Intanto cominciamo a fare questa domenica: le caratteristiche sono quelle standard, cioè blocco per alcune ore dalle 10 alle 18, con le eccezioni che sono sempre quelle standard. Cercheremo di favorire anche l’afflusso al Meazza per quelli che vengono da fuori Milano. Questo è l’unico elemento di novità, per il resto sono le caratteristiche standard dei blocchi”. “Oggi - ha aggiunto - obiettivamente è una situazione difficile. Questa non è una misura ideologica, ma una misura che parte dalle analisi sull’inquinamento”. (segue) (Rem)