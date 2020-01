Smog: Sala, altre domeniche senz’auto? Vediamo i dati del Pm10, non è misura ideologica (2)

- E agli avversari politici che criticano la scelta di bloccare le auto, Sala ha replicato: “Sento un po’ di polemiche anche di chi i blocchi li ha fatti in altri tempi, quindi andiamo oltre: non mi appartiene la politica delle polemiche, sono scelte che chi governa deve fare. Io conosco due regole: la prima è quella che tutti devono fare la loro parte e io con questo voglio chiamare i milanesi a capire che il tema è un tema per cui tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. La seconda è che su un tema così complesso non c’è una misura risolutiva. Un pezzo alla volta, ma non ci fermeremo e andremo avanti”. Per questa domenica, intanto, il sindaco ha deciso di andare a piedi anche lui: “Non andrò in giro con la macchina elettrica che ho, perché mi sembrerebbe in spregio a chi non la può usare”, ha fatto sapere. (Rem)