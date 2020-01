Asili nido: Bolognini, sicurezza bambini e qualità servizio nostre priorità

- L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, interviene in una nota in merito al rinvio in Commissione Sanità della discussione sugli asili nido: "La richiesta di approfondimenti da parte della Commissione competente permetterà ai consiglieri di comprendere in maniera precisa e puntuale i contenuti della delibera approvata dalla Giunta. Mi auguro che il tutto venga valutato con equilibrio e non con il solo fine di porre in essere strumentalizzazioni a fini politici". "Ancora una volta - ha concluso Bolognini - ribadisco che l'unico obiettivo della Regione Lombardia è quello di garantire un servizio che faccia della sicurezza dei bambini e della qualità il punto di riferimento della nostra offerta. E la delibera della Giunta va esattamente in questa direzione". (com)