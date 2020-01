Brexit: Parlamento Ue approva accordo di recesso del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 621 voti a favore, 49 contrari e 13 astensioni, il Parlamento europeo ha dato il suo via libera all'accordo di recesso del Regno unito dall'Unione europea. Dopo il voto, tutti gli eurodeputati, dandosi la mano, si sono alzati in piedi e hanno intonato "Auld Lang Syne". Conosciuta in Italia come il "Valzer delle candele" e come il "Canto dell'addio" nello scautismo, è una canzone tradizionale scozzese e viene cantata nei paesi di lingua inglese in occasione della notte di capodanno per dare l'addio al vecchio anno e in occasione di congedi, separazioni e addii. (Beb)