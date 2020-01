Sanità: Borghetti (Pd), Regione Lombardia sbaglia a confermare deregulation sull'intramoenia allargata

- Il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti commenta in una nota le Linee Guida in materia di attività libero professionali in sanità discusse questa mattina in commissione sanità e welfare: "La giunta regionale non vuole porre un argine a questa pratica che la stessa Agenzia dei controlli indica come fonte di criticità, connesse anche all'allungamento dei tempi di attesa del servizio pubblico. Oggi in Lombardia esistono solo otto strutture che dichiarano di non avere spazi idonei al proprio interno per la professione intramuraria eppure la Regione autorizza l'Intramoenia allargata, quindi in ambulatori esterni, per tutte le ASST, anche quelle che in questi anni hanno predisposto al proprio interno sale apposite. Avevamo proposto di regolamentare la deroga, per un tempo limitato, agli ospedali che ancora non si sono adeguati, ma la maggioranza a guida Lega ci ha detto di no. L'Intramoenia deve essere una possibilità in più, ma sotto il controllo dell'ospedale, altrimenti si può configurare come professione privata e questo non va bene." (com)