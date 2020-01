Torino: bus linea 4, ripristinate fermate in corso Unione Sovietica

- A due mesi dalla soppressione di alcune fermate tranviarie, Gtt - con il Comune di Torino - ha deciso di ripristinare le fermate della linea 4 in corso Unione Sovietica la numero 3365 “Vigliani”, direzione Falchera, e la numero 3366 “Settembrini” in direzione Drosso. Le fermate saranno di nuovo attive da venerdì 31 gennaio. La decisione, condivisa con la Circoscrizione 2, è legata alla particolare complessità dell’incrocio e all’impossibilità di garantire in quel punto di corso Unione Sovietica la priorità semaforica alla linea 4. Dall’analisi dei dati forniti da 5T e da verifiche sul campo è infatti emerso che nel 70% dei casi la linea 4 in direzione Falchera si deve fermare al semaforo rosso; ciò riduce significativamente i benefici legati al provvedimento di sospensione della fermata.(Rpi)