I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Polonia: Corte costituzionale sospende il potere di risoluzione della Corte suprema - Fino a quando non sarà risolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla presidente del Sejm, la Corte suprema polacca non potrà adottare risoluzioni in seduta comune. Lo ha determinato la Corte costituzionale della Polonia con una decisione pubblicata oggi e ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". La scorsa settimana la presidente della camera bassa del parlamento polacco, Elzbieta Witek, aveva aperto un conflitto di attribuzioni tra il Sejm e la Corte suprema in tema di separazione dei poteri e nomina dei giudici. La decisione della Corte costituzionale, efficace dalla data di pubblicazione, vale però per il periodo a partire dal 23 gennaio. Investe dunque la recente decisione della Corte suprema sui giudici nominati dal Consiglio nazionale della magistratura (Krs) dopo la sua riforma. (Res)