I fatti del giorno - Balcani

- Albania-Ue: premier Rama su avvio negoziati adesione, "Von der Leyen ha una strategia concreta" - Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha una strategia concreta per l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea dell'Albania e della Macedonia del Nord. Lo ha affermato oggi il premier albanese in un video messaggio su Facebook, spiegando i temi affrontati ieri sera a Bruxelles nel corso di un lungo colloquio avuto con Von der Leyen. Rama ha tuttavia precisato che "nonostante ciò, la sorte della decisione dipenderà dall'andamento del dibattito all'interno dei paesi membri sul futuro del processo", ha ribadito, riferendosi alla nuova metodologia sui negoziati di adesione voluta dalla Francia e in via di elaborazione dalla Commissione europea, la quale si è detta a favore di una decisione positiva nei confronti di Tirana e Skopje. "La raccomandazione presentata dalla Commissione europea sull'Albania e la Macedonia del Nord è valida; per noi i due paesi sono pronti per l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea e noi stiamo lavorando perché diventi una realtà prima del summit di Zagabria", ha dichiarato pochi giorni fa a Tirana il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. (segue) (Res)