I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia-Italia: ministero Ambiente serbo firma accordo con italiana Novamont - E' stato firmato oggi a Belgrado un protocollo di collaborazione tra Novamont Spa, azienda italiana leader nel settore delle bioplastiche, e il governo serbo per la progettazione di un modello di bio-economia circolare che permetta alla Serbia di realizzare sistemi agricolo-ambientali a basso impatto. La cerimonia si è svolta nella sede di Palazzo Serbia alla presenza del ministro dell'Ambiente serbo, Goran Trivan, dell'ambasciatore d'Italia a Belgrado Carlo Lo Cascio e di Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont. L'accordo, come ha ricordato l'ambasciatore Lo Cascio, si inserisce nel più ampio quadro della collaborazione tra Italia e Serbia nel campo dell'ambiente, dell'agricoltura e della cooperazione scientifico-tecnologica sostenuta da un memorandum fra i due paesi firmato in occasione della visita a Belgrado del ministro dell'Ambiente Sergio Costa lo scorso ottobre. (segue) (Res)