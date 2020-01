I fatti del giorno - Balcani (4)

- Romania: premier Orban, proposte modifiche a normativa su elezioni locali - Il governo romeno vuole proporre una serie di modifiche alla normativa sulle elezioni locali in modo che venga data maggiore legittimità ai sindaci eletti, dal momento che il meccanismo attualmente in vigore non consente ai cittadini di rimuovere dall’incarico un sindaco che non ha svolto il suo lavoro. Lo ha dichiarato il capo dell’esecutivo di Bucarest, Ludovic Orban, che nella giornata di oggi ha proposto al parlamento di ritornare ad un sistema a due turni per l’elezione dei sindaci. “Il sistema attualmente in vigore limita il diritto dei cittadini, che se insoddisfatti dovrebbero poter cambiare un sindaco che non è riuscito ad adempiere al proprio incarico”, ha detto il premier. (segue) (Res)