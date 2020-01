I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: malversazione di fondi, rinviata udienza candidato Morales - La procura boliviana ha rinviato a data da destinarsi l’udienza in cui avrebbe dovuto essere ascoltato il candidato alla presidenza del Movimento al socialismo (Mas), Luis Arce, in programma oggi. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Deber” la seduta è stata sospesa per consentire alla difesa di esaminare i dossier. Arce è chiamato a rispondere per "violazione dei doveri" come funzionario pubblico in un caso di presunta "malversazione di fondi". L'ex ministro è tornato ieri in Bolivia dopo 52 giorni di esilio tra il Messico e l'Argentina ed è stato ricevuto da un nutrito gruppo di manifestanti e dirigenti del partito, tra cui il suo compagno di ticket, il candidato a vice David Choquehuanca. (segue) (Res)