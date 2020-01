I fatti del giorno - America Latina (3)

- Brasile: ministero della Salute conferma altri due casi sospetti di coronavirus - Il ministero della Salute brasiliano ha confermato altri due casi sospetti di coronavirus (2019-nCoV) nel paese. I due pazienti, che presentano il quadro clinico di rischio identificato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), sono ricoverati presso gli ospedali di Sao Leopoldo, nello stato di Rio Grande do Sul, e Curitiba, nello stato di Paranà. I pazienti presentano febbre, almeno un sintomo respiratorio e hanno avuto un possibile contatto con la malattia in Cina negli ultimi 14 giorni. Nella mattinata di ieri, 28 gennaio, il ministero aveva confermato già il primo caso sospetto su una studentessa di 22 anni rientrata dalla Cina alcuni giorni fa. La giovane, rientrata lo scorso 24 gennaio dalla città cinese di Wuhan in Cina, principale focolaio di infezione, è attualmente ricoverata in stato di osservazione presso l'ospedale di Belo Horizonte, nello stato brasiliano di Minas Gerais. (segue) (Res)