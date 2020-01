I fatti del giorno - America Latina (4)

- Venezuela: Usa scarta proposta Canada su Cuba possibile mediatore - Il governo degli Stati Uniti ha avvertito che il governo cubano non può essere coinvolta nella soluzione della crisi venezuelana, così come ipotizzato dal governo del Canada. "Cuba non è la soluzione ai problemi del popolo venezuelano, è il problema", ha scritto il segretario di stato aggiunto per le Americhe, Michael G. Kozak, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Se Cuba vuole veramente aiutare il popolo venezuelano dovrebbe iniziare a ritirare dal paese i suoi torturatori e i suoi agenti della controintelligence", ha aggiunto. Lunedì - al termine di un incontro con l'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò - il ministro degli Esteri del Canada, Francois-Philippe Champagne, aveva lanciato la proposta di un nuovo round negoziale, includendo anche Cuba tra i possibili mediatori. Anche se al momento "l'unica cosa che fa è appoggiare il presidente Nicolas Maduro", Cuba può essere "parte della soluzione", ha detto il titolare della diplomazia canadese. (segue) (Res)