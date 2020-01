I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: alluvioni, un morto e cinque dispersi nel nord del paese - Il governo cileno ha decretato lo stato di emergenza e catastrofe naturale in cinque comuni della provincia settentrionale di Atacama colpiti da forti alluvioni. La violenza delle piogge ha causato l'esondazione di diversi corsi d'acqua provocando, secondo quanto riferisce un bilancio provvisorio dell'Ufficio nazionale per le emergenze (Onemi), un morto, cinque dispersi e diverse località sfollate, oltre a ingenti danni a strutture e infrastrutture. Il presidente Sebastian Pinera si è recato nella regione insieme al ministro degli Interni, Gonzalo Blumel. "Abbiamo decretato lo stato di catastrofe naturale per poter disporre di tutte le risorse necessarie per aiutare le persone danneggiate e proteggere le loro vite", ha dichiarato Pinera. (Res)