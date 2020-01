Cinema: "Pinocchio" in ospedale, il film di Garrone presentato a pazienti ospedale Bambino Gesù

- È stato il regista Matteo Garrone a presentare il suo "Pinocchio" ai ragazzi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Oggi pomeriggio, nella sala cinema appositamente attrezzata in reparto, è stata proiettata la recentissima e delicata pellicola scritta e diretta da Garrone sulla base del romanzo di Carlo Collodi. "Si tratta del terzo appuntamento di 'Progetto Cinema' - spiega una nota dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù - iniziativa promossa dall'istituto comprensivo statale "Virgilio" di Roma rivolta ai pazienti di onco-ematologia del Bambino Gesù. Insieme a Garrone, sorridente ed emozionato, il giovanissimo attore protagonista del film, Federico Ielapi, che ha risposto alle tante domande del pubblico. 'Interpretare Pinocchio non è stato semplice, ma neanche difficile. È stato... medio', ha rivelato al piccolo paziente che gli chiedeva come fosse stato 'essere' Pinocchio. 'Se sei un bambino educato - ha proseguito - trasformarsi in un personaggio che dice bugie è proprio complicato'. Nel suo candore, Federico/Pinocchio ha poi lanciato un messaggio di forza a tutti i bambini e ragazzi presenti: 'Sul set a volte è stata dura, ma nella vita ci sono alcuni momenti in cui bisogna fare degli sforzi'. 'La storia di Pinocchio - ha aggiunto il regista Matteo Garrone - lancia un messaggio importante: è possibile superare le difficoltà della vita con la forza che abbiamo dentro e con l'amore, proprio come riesce a fare il burattino di Collodi'. Un ringraziamento al regista, al piccolo attore e alla dirigente scolastica dell'Istituto Virgilio, Rosa Vocaturo, promotrice dell'iniziativa, è arrivato dal direttore sanitario del Bambino Gesù, Massimiliano Raponi e dallo staff di medici oncologi che seguono i ragazzi in reparto: 'Vogliamo che l'ospedale sia anche un luogo dove possiamo stare bene insieme e fare cose belle, come quella di oggi - hanno sottolineato -, un luogo dove poter volare con la fantasia' ". (Com)