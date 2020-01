Bitonto (Ba): inaugurata community library policentrica della Puglia

- "Oggi inauguriamo la Community Library policentrica della Puglia, nel Comune di Bitonto (Ba), che rientra nel grande investimento della Regione su tutto il territorio per creare spazi di aggregazione, studio, formazione. Le Biblioteche di Comunità già aperte e operative sono 14, in tutto ne sorgeranno 117, grazie a un imponente investimento di 120 milioni di euro che la Regione ha destinato alla valorizzazione del suo patrimonio e alla cultura" lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione del taglio del nastro al progetto "Polibris", è realizzato grazie a un finanziamento regionale di 950mila euro (fondi Fesr-Por 2014-2020) nell'ambito dell'avviso pubblico delle Community Library per il rilancio del patrimonio culturale, in termini di valorizzazione e migliore fruizione.(Ren)