Shoah: Sassoli, dobbiamo ricordare, perché da europei abbiamo paternità di Auschwitz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna inchinarsi davanti a tutte le vittime della Shoah e assumersi il dovere di ricordare perché Auschwitz è stata costruita da europei e, per questo, gli europei devono assumersi la paternità di quanto è successo in quanto li chiama alla responsabilità. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aprendo la mini plenaria. Sassoli ha ricordato che il 27 gennaio di 75 anni fa "l'esercito sovietico era arrivato ad Auschwitz-Birkenau e i cancelli si spalancarono su una fabbrica della morte che con maniacale puntualità e sistematico sterminio provocò oltre un milione e mezzo di morti e causato sofferenze e dolori indicibili". Aprire quei cancelli, e poi i successivi di tutti i campi di sterminio nazisti, "ha mostrato alle generazioni future dove può arrivare l'uomo che perde la propria umanità" e anche "cosa significhi costruire un nemico per dimostrare di poterlo annientare; cosa può produrre l'odio al servizio di una volontà di potenza incontrollata; fin dove il sadismo possa inquinare le nostre società; dove può portare l'istinto, liberato dalla coscienza, nell'esaltare la soddisfazione di sentirsi proprietari della vita", ha continuato. (segue) (Beb)