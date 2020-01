Shoah: Sassoli, dobbiamo ricordare, perché da europei abbiamo paternità di Auschwitz (4)

- Nei Trattati dell'Unione europea, "tutto questo è scritto molto chiaramente e chiediamo alla Commissione europea e al Consiglio di adoperarsi perché ciò venga fatto rispettare. Noi abbiamo una responsabilità di fronte a questi pericoli. E' accaduto una volta. Può ancora accadere. Dobbiamo sentire l'impegno per una lucida coscienza storica e rendere sempre testimonianza veritiera agli eventi che sono accaduti", ha proseguito. In conclusione, Sassoli ha detto che bisogna accogliere, credenti o meno, l'ingiunzione della Bibbia che recita: "Non coopererai alla morte del tuo prossimo". "Questo presupposto deve guidare le nostre azioni e ci invita a conservare la memoria di quanto è accaduto ad Auschwitz e a caricarci della responsabilità di trasmettere la memoria", ha concluso Sassoli, esprimendo la riconoscenza dell'Aula alla senatrice a vita Liliana Segre. (Beb)