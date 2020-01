Toscana: dal consiglio regionale no all'etichetta nutri-score

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No all'etichetta "nutri-score", approvata dal consiglio regionale della Toscana la mozione presentata dalla Lega che impegnerà la giunta regionale ad "attivarsi con ogni mezzo e in ogni sede per scongiurarne l'applicazione, così da difendere la produzione alimentare toscana e la salute dei cittadini". L'esecutivo, inoltre, è chiamato anche a ricorrere a "sistemi alternativi quali l'educazione alimentare, le produzioni locali, il chilometro zero, anche perché la reale efficacia del sistema Nutri-Score risulta diversa dai presupposti teorici su cui si basa. Non c'è infatti alcuna garanzia che consumando solo prodotti con bollino verde si assicura un'alimentazione equilibrata".(Ren)