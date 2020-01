Stadio Roma: Raggi, archiviata indagine, dopo mesi di fango ora momento riscatto

- È stata archiviata l'indagine che vedeva indagata il sindaco di Roma, di Roma Virginia Ragg, per abuso d'ufficio nell'ambito di un filone dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. "Archiviato il procedimento aperto nei miei confronti nell’inchiesta sullo stadio della Roma a Tor di Valle - scrive il sindaco Virginia Raggi su Facebook - mi sono comportata correttamente e ho gestito onestamente il dossier. Ringrazio la Procura di Roma, nei cui confronti ho sempre nutrito massima fiducia, e i miei avvocati, Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, che anche in questa vicenda mi hanno assistita. I magistrati interessati della vicenda - la Procura per ben due volte ed infine il giudice per le indagini preliminari - hanno definito infondate le accuse da parte di alcuni ex attivisti del M5s nei miei confronti. Dopo mesi e mesi di fango da parte di chi mi attaccava con menzogne e ricostruzioni fantascientifiche è arrivato finalmente il momento del riscatto" (segue) (Rer)