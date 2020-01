Toscana: via libera a due mozioni su coltivazione canapa

- Il consiglio regionale della Toscana ha approvato due mozioni relative alla coltivazione della canapa. La prima, presentata dai consiglieri del gruppo del M5s, Gabriele Bianchi e Andrea Quartini, ha per oggetto “la tutela della filiera della canapa industriale”. La seconda, presentata dai consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti del gruppo Sì-Toscana a Sinistra, chiede, invece, “interventi a favore dell’intera filiera agroindustriale della canapa e della produzione e commercializzazione delle inflorescenze”. L’atto di indirizzo del M5s impegnerà la giunta ad “attivarsi in ogni sede più opportuna, anche nella Conferenza Stato–Regioni, per tutelare la filiera della canapa industriale, compresi i coltivatori, gli imprenditori e i commercianti che ne vendano i prodotti derivati industriali privi di efficacia drogante, sollecitando, al tempo stesso, un adeguamento normativo che possa sistemizzare il settore”. (Ren)