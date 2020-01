Speciale infrastrutture: De Micheli, da governo impegno su reti viarie in Sicilia

- Il governo è impegnato per le infrastrutture viarie della Sicilia, sia quelle provinciali he statali. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo in Aula alla Camera all'interrogazione sulla realizzazione del progetto di raddoppio della strada statale Agrigento-Caltanissetta (Molinari-Lega). De Micheli ha ricordato che tramite il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, che rafforza i poteri del Commissario straordinario, è stato attribuito "tra l’altro il compito di realizzare la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di interventi sulla rete provinciale della regione siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti". Quanto alla rete statale, ha chiarito De Micheli, "si stanno individuando soluzioni che possano riattivare in tempi rapidi i cantieri chiave per la viabilità dell’isola, come ad esempio la strada statale 640 Caltanissetta - Agrigento, che risentono delle gravi situazioni finanziarie delle imprese affidatarie dei lavori". In merito alle infiltrazioni nella galleria Caltanissetta, il ministro ha chiarito che Anas "ha evidenziato che, in corso di lavori, si sono manifestate unicamente lievissime infiltrazioni di acqua localizzate tra i conci di rivestimento della stessa galleria". De Micheli ha aggiunto che Anas "ha ordinato al contraente generale di intervenire per la risoluzione di tale problematiche" evidenziando che al momento "come riferito da Anas, non sussistono rischi per la struttura della galleria". (Rin)