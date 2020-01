Speciale infrastrutture: De Micheli su A14, concessionario ha presentato istanza di dissequestro barriere

- Nel caso in cui ci sarà un dissequestro sulle barriere di dieci viadotti della A14, questa tratta "verrà immediatamente riaperta al transito dei mezzi pesanti, nei limiti e secondo le condizioni previste dal Piano di monitoraggio e dalle misure di sicurezza, con contestuale alleggerimento del traffico sulla viabilità alternativa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo in Aula alla Camera all'interrogazione sulle iniziative volte a ripristinare l'accesso al Viadotto del Cerrano e a prevedere la sospensione temporanea dei pedaggi autostradali per l'Autostrada A14 (D'Alessandro-Iv). "Il concessionario ha comunicato di avere presentato, sulla base di detto Piano e delle altre misure di sicurezza già impartite, apposita istanza di dissequestro. Ove l’Autorità giudiziaria dovesse accogliere l’istanza di dissequestro, la tratta autostradale verrà immediatamente riaperta al transito dei mezzi pesanti, nei limiti e secondo le condizioni previste dal Piano di monitoraggio e dalle misure di sicurezza, con contestuale alleggerimento del traffico sulla viabilità alternativa", ha chiarito De Micheli. Riguardo alla sospensione temporanea dei pedaggi, ha ricordato il ministro, "si evidenzia che gli Uffici del ministero stanno verificando la fattibilità di tale ipotesi, oltre ad altre eventuali misure compensative". (Rin)