Speciale infrastrutture: premier polacco Morawiecki, nuovo Aeroporto centrale sarà traino per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Aeroporto centrale, che si prevede di realizzare al centro della Polonia, sarà l'elemento cruciale per sviluppare l'economia del paese. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, intervenendo oggi al secondo congresso sullo sviluppo ferroviario, in corso a Varsavia. Nel suo intervento Morawiecki ha precisato che il progetto del nuovo scalo aeroportuale è una priorità del governo e che si farà il possibile per superare tutte le perplessità fino ad oggi sollevate da chi è contrario, ovvero la sostenibilità ambientale e la complessità dell'iter amministrativo che comprende anche il benestare dell'Unione Europea. Il nuovo aeroporto dovrebbe essere realizzato entro 10 anni e si prevede sia collegato rapidamente con tutti i maggiori snodi infrastrutturali del paese tra cui porti marittimi, ferrovie e grandi città. Nell'occasione il ministro delle Infrastrutture polacco Andrzej Adamczyk ha annunciato che tra qualche anno la velocità dei treni passeggeri aumenterà fortemente e tutto sarà reso facilmente e rapidamente raggiungibile via treno, con il centro del sistema ferroviario che sarà appunto costituito dal nuovo aeroporto. Adamczyk ha aggiunto che entro il 2023 in Polonia entrerà in funzione la prima tratta ferroviaria ad alta velocità. (Vap)