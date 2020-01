Stadio Roma: Raggi, archiviata indagine, dopo mesi di fango ora momento riscatto (2)

- "Ricordo che la domenica di Pasqua 2019 la notizia ha aperto i Tg all’ora di pranzo. Io ho fatto tutto correttamente. Altro che abuso d’ufficio. Al contrario - continua Raggi sul social - chi mi ha accusato non conosce evidentemente la legge né ha idea degli argomenti di cui per mesi si è spacciato esperto. Il giudice ha scritto chiaramente che non ho favorito nessuno. Tutto nasce da un esposto fatto da un piccolo gruppo di ex attivisti locali del M5s. Mi accusavano di non aver rispettato le procedure e, addirittura, di aver partecipato a 'riunioni carbonare' con alcuni consiglieri municipali. Per ben due volte la Procura ha chiesto di archiviare il procedimento ma questo gruppo di 'esperti' si è opposto temerariamente con argomentazioni che nulla avevano a che fare con la sottoscritta. Il tempo, però, è galantuomo. Ancora una volta la decisione del Tribunale ha spazzato via tutto il fango che hanno tentato di gettarmi addosso. Valuteranno ora i miei avvocati se agire per calunnia", conclude il sindaco della Capitale. (Rer)