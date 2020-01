Serbia-Montenegro: Dacic, Belgrado interessata a situazione serbi

- La Serbia non è interessata alle questioni interne del Montenegro ma solo alla situazione della popolazione serba nel paese e a quella della Chiesa serba ortodossa: lo ha detto il ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". "Queste non possono essere questioni interne del Montenegro, perché Podgorica ha degli obblighi internazionali da questo punto di vista, così come la Serbia", ha detto Dacic rispondendo all'omologo montenegrino Srdjan Darmanovic, secondo il quale Belgrado sta commettendo delle ingerenze negli affari interni del Montenegro. I mesi scorsi hanno visto dei contrasti fra Serbia e Montenegro a causa della nuova legge, approvata poi il 27 dicembre, sulla libertà religiosa. La legge è stata pesantemente criticata da Belgrado a causa delle disposizioni che permettono di nazionalizzare alcuni luoghi di culto della Chiesa serba ortodossa. (segue) (Seb)